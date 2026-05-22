Brote de ébola en Congo es de “muy alto riesgo”, según la OMS: “Es profundamente preocupante”

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El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se está propagando rápidamente y conlleva un riesgo muy alto a nivel nacional, según declaró Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) este viernes 22 de mayo.

Cabe destacar que se trata del nivel de riesgo más elevado que otorga la OMS, según dijo un portavoz a AFP. Por otro lado, el riesgo a nivel regional es alto, mientras que a nivel mundial se mantiene bajo, de acuerdo con el organismo sanitario global.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Adhanom Gebreyesus complementó que el brote de ébola en Congo es preocupante.

“La situación del ébola en RDC es profundamente preocupante. Hasta ahora, se han confirmado 82 casos, con siete muertes confirmadas. Pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

El director de la OMS también confirmó que un estadounidense que trabajaba en Congo dio positivo al virus y fue transferido a Alemania para recibir atención. Asimismo, confirmó que el médico de la misma nacionalidad que tuvo un contacto de alto riesgo fue transferido a Chequia.

“Estos números están cambiando a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta“, remató Adhanom Gebreyesus.

OMS actualiza situación por ébola en Congo

A través de conferencia de prensa, la OMS informó que la epidemia de ébola se propagó en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Dicha región está dividida en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se apoderó de grandes extensiones de territorio desde 2021, según AFP.

Hasta ahora, se confirmaron 82 casos y siete muertos relacionados con el brote de la enfermedad en RDC, de acuerdo con Tedros Adhanom Gebreyesus.

Ante esta situación, la respuesta sanitaria es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

Por otro lado, el director de la OMS precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes que se investigan como sospechosas por el brote actual.

La situación en Uganda se mantiene bajo control. “La situación es actualmente estable, con dos casos confirmados y una muerte reportada. No se han reportado nuevos casos ni muertes“, señaló el director.