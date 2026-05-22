HA*Ash promociona “Si me hubieras llamado ayer”, su nuevo sencillo

Staff/RG

Una canción con la que homenajean al desapego y a las despedidas.

“Si me hubieras llamado ayer” es el nuevo sencillo del exitoso dueto mexicano Ha*Ash, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La canción es una historia sobre soltar, sanar y volver a empezar. Es una declaración emocional que invita precisamente a realizar todas las acciones mencionadas anteriormente, y sobretodo, a elegirse a uno mismo. Captura con el estilo inconfundible de Ha*Ash ese instante íntimo en el que uno daría lo que fuera por recibir una llamada de esa persona especial, justo antes de lograr cerrar el ciclo por completo. Porque, como ellas mismas expresan, cuando finalmente uno logra olvidar a alguien, lo hace de verdad. Y es ahí donde nace la fuerza de esta historia: el momento que uno decide darle la vuelta a la página.

Y es que con “Si me hubieras llamado ayer” marca un capítulo profundamente emocional y honesto en la carrera de las talentosas hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, ya que es una emotiva canción en la que con la sensibilidad que las caracteriza, exploran uno de los momentos más complejos del desamor. Ese punto de vulnerabilidad en el que aun sabiendo que una relación no es para uno, la soledad y la nostalgia pueden hacer dudar. Incluso pueden hacer olvidar las razones por las que se decidió soltar.

Para Ha*Ash el tiempo y la distancia son piezas clave en el proceso de sanación. A través de su música, han logrado transmitir cómo trabajar en uno mismo brinca claridad y fortalece la decisión de soltar. Además, comparten un mensaje contundente sobre las relaciones: si algo vale la pena, hay que trabajarlo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde.

Las hermanas Ashley y Hanna emocionadas por este lanzamiento, reafirman su compromiso de seguir contando historias reales que conecten con sus fans, manteniéndose fieles a su esencia dentro del pop country.

Siendo un tanto reiterativos, con “Si me hubieras llamado ayer”, Ha*Ash no solo presenta nueva música, sino que despliega una declaración emocional que invita a sanar, a soltar y sobre todo a elegirse a uno mismo, incluso cuando el corazón duela. Y es que no es solo una canción, sino es ese último adiós que aunque duele, también libera. La canción es un homenaje al desapego y a las despedidas.