Puebla entra por primera vez a la Guía Michelin con seis restaurantes

EL SOL

También se otorgó el Michelin Sommelier Award 2026 a Jonathan Robles, integrante de El Mural de los Poblanos

Por primera vez en los 125 años de historia de la Guía Michelin, Puebla fue incorporada a la prestigiosa selección internacional que reconoce a los mejores destinos y propuestas gastronómicas del mundo, gracias a seis restaurantes poblanos distinguidos por su calidad culinaria, técnica, identidad y aporte a la cocina mexicana contemporánea.

Durante la Ceremonia de la Guía Michelin México 2026, celebrada en Jalisco, se dio a conocer que los establecimientos poblanos reconocidos con la distinción de “Recomendados por Michelin” fueron Augurio, Casa Bacuuza, El Mural de los Poblanos, Restaurante La Noria y Salón Mezcalli, todos ubicados en la capital poblana, así como Valiente Kitchen Bar, en el municipio de San Pedro Cholula.

En el mismo evento también se otorgó el Michelin Sommelier Award 2026 a Jonathan Robles, integrante de El Mural de los Poblanos, por su destacada labor en el servicio y selección de vinos, reconocimiento que volvió a colocar a Puebla entre los protagonistas de la escena gastronómica nacional.

Restaurantes poblanos con Guía Michelín

Augurio

Casa Bacuuza

El Mural de los Poblanos

Restaurante La Noria

Salón Mezcalli

Con esta incorporación, Puebla se integró oficialmente a los estados mexicanos que cuentan con restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, junto con Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y Yucatán, para conformar un total de nueve entidades contempladas por la prestigiosa publicación internacional.

Su integración refleja riqueza gastronómica

El director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, destacó que la incorporación de nuevos estados refleja la diversidad, profundidad y riqueza gastronómica existente en México. Señaló que Puebla, Jalisco y Yucatán representan destinos donde la tradición y la innovación conviven con una fuerza extraordinaria.

Es un placer ver que Jalisco, Puebla y Yucatán se unen ahora a la selección de la Guía Michelin México, junto a otros destinos increíbles. En Puebla encontramos una mezcla única de tradiciones fuertes, productos extraordinarios y una energía creativa que define su cocina,

expresó.

El representante internacional recordó además que la Guía Michelin fue creada hace 125 años con un objetivo sencillo: ayudar a los viajeros a descubrir lugares extraordinarios. Añadió que ese espíritu continúa vigente y que México se ha consolidado como un país capaz de ofrecer experiencias gastronómicas de talla internacional gracias al trabajo conjunto de cocineros, productores, agricultores, pescadores y equipos de servicio.

Por su parte, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), afirmó que la llegada de Puebla a la Guía Michelin representa una validación internacional para el sector restaurantero y turístico del estado.

“La Guía Michelin significa una validación internacional de que en México sabemos hacer cocina con satisfacción, técnica e identidad para competir en las grandes ligas gastronómicas del mundo. No solo reconoce la excelencia culinaria, también impulsa el desarrollo del sector, eleva los estándares de calidad y posiciona al país entre los grandes destinos gastronómicos del planeta”, señaló.

La ceremonia realizada en Jalisco marcó así un momento histórico para Puebla, entidad que por primera ocasión forma parte de una de las publicaciones gastronómicas más importantes y reconocidas del mundo, consolidando su presencia como referente culinario nacional e internacional.