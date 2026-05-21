Sheinbaum propondrá reforma para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado

EXCELSIOR

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una iniciativa de reforma al Código Electoral con el objetivo de crear una Comisión de Verificación dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida, según explicó la mandataria, será enviada este jueves al Congreso de la Unión para que sea discutida durante el próximo periodo extraordinario de sesiones y tendría como función, revisar que las y los candidatos postulados por partidos políticos no tengan vínculos con el crimen organizado.

¿Qué detonó el envío de la iniciativa?

La propuesta de reforma surge en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y procesos electorales, tema que ha sido señalado en distintos diagnósticos de seguridad y gobernabilidad en el país.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado reconoció que existen casos aislados de autoridades municipales presuntamente relacionadas con grupos delictivos, situación que, afirmó, hace necesario establecer mecanismos preventivos rumbo a las elecciones de 2027.

Obviamente todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes. Además, son casos aislados, no es una cosa generalizada, pero es importante que si vamos a tener elección en 2027 se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos revisar si una persona que se postula tiene o no algún antecedente”, expresó.

La titular del Ejecutivo recordó que en el Estado de México, durante la implementación del llamado “Operativo Enjambre”, se detectaron presuntos vínculos entre funcionarios municipales y actividades delictivas. Señaló que algunas personas que trabajaban en gobiernos locales fueron identificadas como relacionadas con organizaciones criminales.

Asimismo, mencionó el caso del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, quien fue detenido e imputado por delincuencia organizada debido a presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mandataria también hizo referencia a recientes acciones judiciales en el estado de Morelos, entre ellas las detenciones del alcalde de Atlatlahucan y del exedil de Yecapixtla, así como operativos para localizar al presidente municipal de Cuautla.

Para cerrar, es necesario tener en cuenta que de aprobarse, la nueva Comisión de Verificación del INE buscaría fortalecer los filtros de elegibilidad de candidaturas y reforzar la confianza ciudadana en los procesos democráticos de cara a los próximos comicios federales y locales de 2027.