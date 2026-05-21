Recuperan en Atlixco camioneta robada

Desde Puebla

Como resultado de los recorridos preventivos implementados en distintas colonias del municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco localizaron una camioneta con reporte de robo en la colonia El León.

Luego de que personal del Centro Estratégico de Monitoreo alertara sobre la ubicación de una unidad con predenuncia de robo.

Al arribar al sitio, policías municipales localizaron una camioneta Ford Ranger color blanco, modelo 2023, la cual coincidía con las características reportadas.

Tras verificar el estatus legal de la unidad, se confirmó que contaba con reporte de robo, motivo por el cual fue asegurada y puesta bajo resguardo para su posterior presentación ante la Fiscalía General del Estado.