Familiares de Blanca Adriana acuden a Tlaxcala para identificarla

Desde Puebla

Familiares de Blanca Adriana salieron de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y se dirigierin al INCIFO de Apizaco, Tlaxcala, para el reconocimiento oficial del cuerpo encontrado esta mañana en una zanja de Atltzayanca.

El cuerpo podría tratarse de la mujer de 37 años desaparecida tras acudir a Detox Clínica por una cirugía estética.

La mamá de Adriana pide castigo para la presunta doctora y sus posibles cómplices, a quienes señala de haber desaparecido a su hija tras realizarle un tratamiento estético en Detox Clínica en Puebla capital.