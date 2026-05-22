Adamari López, Yordi Rosado, Michelle Rodríguez y Mauricio Barrientos “El Diablito” conforman el panel de Expertos en “¿Quién es mejor?”

El nuevo show televisivo producido por Miguel Ángel Fox para TelevisaUnivision.

Se estrenará el domingo 7 de junio a las 21:00 horas por “Las Estrellas”.

Por Mino D’Blanc.

“¿Quién es mejor?” es el show familiar televisivo que se estrena el domingo 7 de junio a las 21:00 horas por “las estrellas” y que es producido para TelevisaUnivision por el experimentado y talentoso Miguel Ángel Fox.

El panel de Expertos que se encargará de encontrar los talentos más sorprendentes y las más insospechadas habilidades, por lo pondrán a prueba su intuición y su capacidad para llegar a acuerdos con el objetivo de descubrir precisamente a los mejores talentos, disfrutando cada momento del proceso, una dinámica impredecible en donde la moneda siempre está en el aire, está integrado por:

-Adamari López: es una de las personalidades más queridas y respetadas del entretenimiento hispano. Es muy reconocida por su versatilidad artística y por su carisma como presentadora. Ahora, en este programa tendrá la misión de intuir el talento de los participantes y conectar de manera cercana y auténtica con el público.

-Yordi Rosado: es uno de los conductores más reconocidos en la televisión y en la radio a nivel nacional. En este programa será el encargado de evaluar a los participantes que aseguran poseer talentos únicos. Pondrá en juego su agilidad mental y su creatividad para descubrir el talento peculiar de los concursantes.

-Michelle Rodríguez: precisamente por su experiencia y talento, se ha consolidado como una figura multidisciplinaria del entretenimiento. Su versatilidad multifacética ya que es actriz, cantante y comediante, aunada a su carisma y capacidad para romper estereotipos, la han convertido en un referente de empoderamiento. En el programa apostará por su agilidad y por su interminable talento para transitar con naturalidad entre el humor ácido y su espontaneidad.

-Mauricio Barrientos “El Diablito”: es artista multifacético que se ha consolidado como una de las figuras más irreverentes y versátiles del entretenimiento. En este programa sacará a relucir su instinto para la improvisación y su capacidad para combinar la conducción con su característico y jocoso sentido del humor.