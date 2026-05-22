Comisión del Congreso aprueba adiciones a la Ley para proteger la fauna y la biodiversidad en Puebla.

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, que preside la diputada Beatriz Manrique Guevara, aprobó el proyecto de dictamen para adicionar las fracciones XXVI Bis y XXVI Ter al artículo 4 y un último párrafo al artículo 94 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el propósito de adecuar la denominación de fauna y fauna silvestre, con la finalidad de reconocer con mayor precisión a las especies, ecosistemas y entornos naturales que requieren atención bajo criterios sustentables.

El proyecto de dictamen también establece que, en cuanto a la coordinación con la Federación en las acciones de veda, aprovechamiento, oposición, comercialización, colecta e importación de flora y fauna, ésta debe darse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico.

En su intervención, la diputada Floricel González Méndez, quien presentó la propuesta de manera inicial, señaló que, con estas adiciones a la Ley, “no solo se ordena mejor el marco legal, también se fortalece la capacidad de las autoridades para prevenir daños, atender especies en riesgo y erradicar prácticas que afecten la biodiversidad”.

AVALAN REFORMAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el proyecto de dictamen para reformar la fracción XII del artículo 4 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con la finalidad de modificar la denominación de contaminación lumínica, orientada a la protección del cielo nocturno y la reducción de los efectos negativos de la iluminación artificial mal regulada.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue realizado, bajo el principio de concentración, con la propuesta de la diputada Araceli Celestino Rosas y la entonces legisladora Norma Sirley Reyes Cabrera.

APRUEBAN EXHORTO PARA PREVENIR MANEJO Y USO DE FUEGO

Asimismo, el órgano colegiado también aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado a implementar campañas informativas sobre el manejo y uso del fuego, así como la prohibición de cualquier quema durante la temporada alta de estiaje, con el fin de proteger, conservar y restaurar los ecosistemas forestales de la entidad poblana.

Cabe señalar que el acuerdo fue realizado con la iniciativa presentada por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega.

En asuntos generales, la diputada Beatriz Manrique Guevara solicitó la anuencia de las y los integrantes de la Comisión para programar una reunión con la nueva secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, con la finalidad de establecer un diálogo constructivo sobre las acciones de la dependencia y de la Comisión.

COMISIÓN DE AGENDA 2030 AVALA EXHORTO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA “NDC 3.0 MÉXICO POR EL CLIMA”

La Comisión de Agenda 2030, que preside el diputado Jaime Natale Uranga, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como a los ayuntamientos y a los concejos municipales, a adecuar sus acciones en materia ambiental y dar cumplimiento a los compromisos y objetivos establecidos en la contribución determinada a nivel nacional “NDC 3.0 México por el Clima”.

Esto, con el fin de limitar el calentamiento global y contribuir a la mitigación y adaptación para enfrentar este fenómeno. Cabe señalar que el proyecto de acuerdo, elaborado con la propuesta legislativa de la diputada Beatriz Manrique Guevara, tiene como objetivo establecer un acuerdo en la implementación y seguimiento de las acciones municipales.