Severiano de la Rosa acerca campañas de prevención a escuelas de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 21 de Mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y reforzar la seguridad en las instituciones educativas, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, encabezó la Jornada Integral de Seguridad Ciudadana “Camino a la Prevención”, estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno que acerca actividades itinerantes a distintos puntos del municipio.

En esta ocasión, las actividades se llevaron a cabo en la Escuela Primaria Himno Nacional, ubicada en la comunidad de San Jacinto, donde a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y el área de Prevención del Delito, se implementaron acciones de proximidad social y seguridad ciudadana con la finalidad de fortalecer la confianza entre elementos policiales, estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades preventivas, dinámicas informativas y demostraciones de capacidades operativas de las diferentes áreas que integran la Seguridad Pública, promoviendo entre niñas, niños y jóvenes valores como el respeto, la sana convivencia y la prevención de la violencia.

En el evento se contó con la presencia del Maestro Víctor Silva Tapia, Secretario Técnico de las Mesas de Paz Región Puebla, así como de la Maestra Azucena Flores Durán, Subdirectora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, quienes se sumaron a estas acciones coordinadas en beneficio de la ciudadanía.

El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada para construir un Amozoc más seguro, cercano y con mayores estrategias de prevención para beneficio de las familias del municipio.