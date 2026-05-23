Familiares y amigos despiden a Blanca Adriana, presuntamente muerta en clínica de cirugía estética

Desde Puebla

Este sábado, familiares y amigos despidieron a Blanca Adriana en su estética en Bosques de Santa Anita.

Colocaron flores, veladoras y una fotografía en su memoria.

Más tarde, sus restos partieron rumbo a Huauchinango, para una misa de cuerpo presente y continuar con el velorio junto a sus seres queridos.

El féretro con el cuerpo de Blanca Adriana Vázquez Montiel ya fue trasladado al municipio de Huauchinango donde será velada en la colonia Los Cerritos y posteriormente, sepultada.

Antes de partir a la Sierra Norte de Puebla, familiares y amigos la despidieron en su estética en medio de dolor y tristeza en Bosques de Santa Anita, ciudad de Puebla.

Ahi colocaron flores, veladoras y una fotografía en su memoria.

Blanca Adriana Vázquez murió tras ingresar a la clínica Detox en Zavaleta.