Dr. Naim Dahdah: “El envejecimiento es inevitable, pero podemos cambiar el cómo con prevención y ciencia”

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La medicina moderna está evolucionando de un modelo reactivo a uno preventivo. En lugar de esperar a la aparición de patologías, los especialistas buscan optimizar la salud, la energía y el proceso de envejecimiento de forma anticipada. Según el Dr. Naim Dahdah, médico internista y fundador de D-Clinik, “la longevidad ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad de preservar la calidad de vida y la vitalidad”.

“El envejecimiento es inevitable, pero podemos cambiar el cómo con prevención y ciencia”, explica el Dr. Dahdah. Bajo esta premisa, el especialista señala que envejecer bien consiste en mantener la independencia y la energía durante el mayor tiempo posible.

Uno de los pilares de esta disciplina es el estudio del NAD, una molécula que el Dr. Dahdah describe como “combustible biológico esencial para la producción de energía y la reparación celular”. El médico aclara que, con el paso de los años, estos niveles disminuyen, debido al estrés oxidativo y la inflamación, lo que se traduce en fatiga, menor recuperación física y cambios cognitivos.

Asimismo, el uso de péptidos ha ganado relevancia como mensajeros biológicos. Estas cadenas de aminoácidos pueden estimular la recuperación muscular, el metabolismo y la regeneración de tejidos. No obstante, el doctor enfatiza la necesidad de un control profesional. “Actualmente existe mucha desinformación; es fundamental individualizar y supervisar cualquier protocolo médicamente”, advierte el experto en antienvejecimiento.

El Dr. Dahdah también aborda el estigma en torno a la terapia de reemplazo hormonal. Explica que uno de los mayores mitos es considerarla intrínsecamente peligrosa. Por el contrario, sostiene que, cuando está correctamente monitoreada, ofrece beneficios importantes en la composición corporal, el sueño y el bienestar general del paciente.

“Ninguna terapia reemplaza hábitos básicos como nutrición, ejercicio, sueño y manejo del estrés. La longevidad responsable no busca soluciones milagrosas, sino una estrategia global basada en la evidencia y el equilibrio”, afirma.

Finalmente, la medicina de longevidad ha comenzado a converger con la medicina estética. El Dr. Dahdah sostiene que verse bien es, en muchos casos, un reflejo del bienestar interno. Al optimizar el metabolismo, reducir la inflamación y mejorar la nutrición, los resultados se manifiestan externamente en la salud de la piel y el cabello.

En todos los casos, el Dr. Naim Dahdah insiste en la importancia de realizar evaluaciones médicas y laboratorios adecuados antes de iniciar cualquier tratamiento, recordando que, en medicina de precisión, más no siempre significa mejor.