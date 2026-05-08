Choque entre camioneta y vehiculo deja un muerto en la autopista México-Puebla

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida en la autopista México Puebla, a la altura del puente la Maria, después de un fuerte impacto de camioneta Teramont con vehículo KIA.

Del auto fue sustraído un masculino de entre 25 a 30 años de edad sin signos vitales.

Se comenta que el choque fue tan fuerte que, al impactar al vehículo KIA, el masculino salió proyectado.

En tanto, el conductor de la camioneta Teramont se dio a la fuga, abandonó la unidad metros adelante del percance.