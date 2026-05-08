Choque entre camioneta y vehiculo deja un muerto en la autopista México-Puebla

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida en la autopista México Puebla, a la altura del puente la Maria, después de un fuerte impacto de camioneta Teramont con vehículo KIA.
Del auto fue sustraído un masculino de entre 25 a 30 años de edad sin signos vitales.
Se comenta que el choque fue tan fuerte que, al impactar al vehículo KIA, el masculino salió proyectado.
En tanto, el conductor de la camioneta Teramont se dio a la fuga, abandonó la unidad metros adelante del percance.
You may also like
-
Dr. Naim Dahdah: “El envejecimiento es inevitable, pero podemos cambiar el cómo con prevención y ciencia”
-
Gol-e-Arte llega al Metro de la Ciudad de México: arte, fútbol y causa social en movimiento
-
Este domingo 10 de mayo a las 21:30 horas por “las estrellas” es el estreno de la segunda temporada de “Muero por Marilú”
-
Recomendaciones para cuidar tus riñones
-
Investigan agravantes de la muerte del niño Vicente en Mexicali; madre enfrentará proceso