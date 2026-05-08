Atrapan a dos que ponían manta amenazante contra funcionarios de la SSC en Puebla capital

Desde Puebla

Durante esta madrugada, elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana lograron capturar a dos sujetos frente a las instalaciones de Rancho Colorado, cuando colocaban manta con mensaje amenazante dirigida a mandos de la SSC.

Aseguraron umotocicleta y una camioneta.

En el lugar se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.