Atrapan a dos que ponían manta amenazante contra funcionarios de la SSC en Puebla capital

Desde Puebla
Durante esta madrugada, elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana lograron capturar a dos sujetos frente a las instalaciones de Rancho Colorado, cuando colocaban manta con mensaje amenazante dirigida a mandos de la SSC.
Aseguraron umotocicleta y una camioneta.
En el lugar se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.
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