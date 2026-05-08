Decisión de reducir calendario escolar aún no es definitiva: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la determinación de modificar el calendario escolar para reducir 40 días el periodo de clases es una propuesta que aún no es definitiva y se está a la espera de una decisión definitiva.

En su conferencia dijo que esta fue una propuesta “que viene de los estados de la República. Se juntaron en una reunión los secretarios de Educación de las entidades y a solicitud de maestros se pidió adelantar las vacaciones. Se tomó esta propuesta pero no hay calendario definido, porque es importante que los niños no pierdan clases”.

Consideró que México está a las puertas de un gran evento con la Copa Mundial de fútbol y a muchos mexicanos les gusta el fútbol pero esta es una propuesta que tendrá que considerarse. “Es una propuesta pero no está el calendario completo, vamos a esperar que se decida de manera definitiva”.