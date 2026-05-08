Toluca vs Tigres: Confirman sede, fecha y horario de final de la Concachampions 2026

MEDIO TIEMPO

La Copa de Campeones de la Concacaf, popularmente conocida como la Concachampions, ya conoce a los dos equipos que se enfrentarán en el esperado duelo por el título de este 2026, mismo que tendrá sabor mexicano debido a que chocarán Tigres y Toluca.

Tras definirse la Final del torneo regional, la Concacaf confirmó tanto la sede, fecha y horario en el que se disputará el importante compromiso, mismo en el que no solo estará en juego el trofeo sino también el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

¿Cuándo y a qué hora será la Final de la Concachampions 2026?

Aunque ya se sabía, la Concacaf confirmó que la Final de esta edición se jugará a un partido único en la cancha del Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos.

El partido se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo a las 17:00 horas locales. Cabe destacar que para esa fecha, la Liga MX

ya conocerá a su campeón —título al que aún aspiran tanto Toluca y Tigres— ya que los duelos de Ida y Vuelta de la Final se jugarán el 21 y 24 de mayo.

Cabe recordar que Toluca consiguió su bolero a la gran Final tras vencer con mucha autoridad al LAFC, equipo al que derrotó 5-2 en el marcador global; mientras que los de la UANL lo hicieron tras imponerse 2-0 (global) al Nashville.