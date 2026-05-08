Este domingo 10 de mayo a las 21:30 horas por “las estrellas” es el estreno de la segunda temporada de “Muero por Marilú”

Tendrá regresos estelares e invitados especiales que causarán revuelo en la Funeraria Garza Gallardo.

Protagonizada por Mara Escalante, quien la produce junto con la experimentada Rosa María Noguerón.

Por Mino D’Blanc

El miércoles 6 de mayo en las instalaciones de Televisa San Ángel fue presentada ante los representantes de los diferentes medios de comunicación de la fuente de espectáculos la segunda temporada de la exitosa y divertida teleserie “Muero por Marilú”, producida por la experimentada Rosa María Noguerón y por Mara Escalante que es la protagonista de la historia.

-Sinopsis:

La vida de Marilú, la extrovertida secretaria, da un vuelco cuando antes de fallecer don Anselmo quien es el dueño de la funeraria Garza Gallardo en donde trabaja ella, le hereda un pequeño porcentaje de dicho negocio, junto con Matías que es su único hijo y quien no quiere conservarlo, por lo que solo desea venderlo. Marilú se convierte en la socia mayoritaria de la mencionada empresa y hará todo lo posible por salvarla, siendo el legado que dejó don Anselmo. Por su parte, Matías está decidido a recuperar el liderazgo de la misma e intentará sabotear cada nuevo y extravagante plan que tiene Marilú. En medio de la divertida guerra de estrategias, sabotajes y enredos entre amos y en los que hasta los nuevos personajes que son de una nueva funeraria rival, se involucrarán, terminarán acercando a Marilú y Matías.

-Regresos estelares en esta temporada:

Las entrañables Porfiria y Amparito, el místico Axayácatl, el insufrible pero adorable Iker, Nachito con sus peripecias y Beatriz con sus sueños de ser famosa.

-Elenco:

Mara Escalante da vida a Marilú, Lisardo a Matías, Garza “El Junior”, Laura Luz a Porfiria, Alma Rosa Añorve a Amparito, Ricardo Mendoza “El Coyote” a Axayácatl, José Luis Rodríguez “El Guana” a Miguel Ignacio, Brenda Anakaren a Beatriz y Adrián Emilio Escañamte es Iker.

-Premisas:

Esta temporada Mara Escalante se la dedica a su padre.

A la trama se suman invitados especiales como Flora Fernández, Diana Avellaneda y Marifer Zazueta, que causarán revuelo en la funeraria.

La segunda temporada de “Muero por Marilú” promete sin perder el toque de comedia que ha caracterizado desde su estreno a esta serie, más enredos, risas y conflictos entre sus nada comunes personajes.

-Horario de estreno:

La segunda temporada de “Muero por Marilú” tendrá su estreno este próximo domingo 10 de mayo a las 19:30 horas por “las estrellas” y por ViX.