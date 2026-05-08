La actriz poblana Karla Muñoz de Cote protagoniza “Gelatina de Plata – Fueguitos detrás de la serranía transparente”

Una divertida obra teatral para toda la familia, autoría y dirección de Marco Alejandre.

Una producción de Monstera Teatro en la que también actúan Aranza Arvea y Luis Ángel Mora.

Se presentará en la ciudad de Puebla en el Foro Nonó el próximo jueves 14 de mayo a las 20:00 horas.

Por Mino D’Blanc

La reconocida actriz poblana Karla Muñoz de Cote protagoniza “Gelatina de Plata – Fueguitos detrás de la serranía transparente”, divertida obra teatral para toda la familia, escrita y dirigida por Marco Alejandre, producida por Monstera Teato y en la que también actúan Aranza Arvea y Luis Ángel Mora.

-Sinopsis:

Rita, Tania y Bruno son tres niños que se encuentran una mañana antes de entrar a clases. A través de juegos, secretos familiares y leyendas de brujas, van atravesando el miedo, el silencio y la violencia que habita en su entorno. Las brujas no son decorados, ya que son una metáfora de aquello que se teme y se renuncia a enfrentar, una imagen del dolor colectivo que se hereda cuando las voces de justiciase callan y solo el chisme circula libremente.

De esos encuentros emerge algo que se repite con insistencia en todos los lugares: las niñas y los niños piden que sus miedos tengan forma, que sus fantasías nocturnas y sus leyendas heredadas de abuelas y vecinos tengan un lugar en la historia. Piden que lo que ronda el cerro de noche, lo que se aparece como bola de lumbre y lo que les jala las cobijas cuando el sueño es profundo, pueda nombrarse y mirarse de frente. Piden, en pocas palabras, que aparezcan las brujas. Eso se vuelve el corazón de la obra.

-Premisas:

“Gelatina de Plata-Fueguitos detrás de la serranía transparente” nació de un recorrido. Antes de escribir una sola línea, el equipo creativo visitó comunidades en la Sierra Norte y la Sierra Negra de Puebla, México, abarcando así la totalidad de las áreas indígenas con las que trabajan las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIAs) en dicho estado. Se reunieron con mujeres, niñas, niños, adolescentes y padres de familia, con los que abrieron una conversación.

Desarrollada en colaboración con las CAMIAs de ambas sierras, la presencia de estas organizaciones en el texto no es accidental, ya que es un reconocimiento a las redes de cuidado comunitario que sostienen a las mujeres y familias en estas regiones, y que inspiraron directamente el mundo de la obra.La obra no se queda en el peso, ya que también hay amistad, humor y la certeza de que contar una historia juntos ya es una forma de transformar.

-Comunidades visitadas:

Tlaola, Atequexquitla, Cutzontipa, Cuamila, Chiconcuautla, Sempoala, Cuetzalán, Tacuapan, Zacatipan, Xaltipan, Xocoyolo, Xalpanzingo, Reyeshogpan, Ixtepec, Coyomeapan, San Juan Cuautla, San Antonio Acatepec, Coyolapa, Zoquitlán, Cuitzala y Matlahuacala.

-Recorrido de “Gelatina de Plata – Fueguitos detrás de la serranía transparente:

Tuvo su estreno den el marco del “Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico Puebla 2024”, teniendo hasta el día de hoy más de 30 funciones en comunidades de la Sierra Norte y la Sierra Negra de Puebla. Muchas de dichas funciones han sido en lugares en las que nunca antes se había presentado teatro.

En varias escuelas, los directores pedían función tras función para nuevos grupos.

-Una obra adaptable a cualquier espacio:

La obra tiene una duración aproximada de 50 minutos.Tomando en cuenta que “Gelatina de Plata – Fueguitos detrás de la serranía transparente” fue concebida para ir a donde el teatro normalmente no llega y que puede presentarse en espacios no convencionales para la teatralidad como lo son explanadas, cobertizos, patios de escuela y salones comunitarios, el montaje y el desarrollo de la puesta en escena, así como la transportación de los elementos escenotécnicos, así como del elenco y del equipo de producción con sus respectivos viáticos es muy práctica.

Para ello implementó un sistema de iluminación compacta para cine que la producción ya tenía y que fue adquirido por parte de Karla Muñoz de cote de un documental filmado en la Sierra Negra del estado de Puebla. Ese equipo que fue pensado originalmente para capturar imagen en condiciones adversas de campo, resultó idea para crear atmósferas escénicas en cualquier rincón donde la obra encontrará su lugar.

-Próxima función:

El próximo jueves 14 de mayo esta puesta en escena se presentará en la ciudad de Puebla. Será en el Foro Nonó ubicado en la Calle 4 Norte No. 610, Centro Histórico a las 20:00 horas.

El aforo es para 40 personas, por lo que recomendamos adquirir sus boletos lo antes posible.