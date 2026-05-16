La convivencia en paz también se aprende leyendo

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Cinco títulos que exploran la negociación, el testimonio histórico y la resiliencia individual como herramientas para entender y gestionar la convivencia.

El 16 de mayo, proclamado por la ONU en 2017 como Día Internacional de la Convivencia en Paz, recuerda que convivir con la diferencia continúa siendo uno de los mayores desafíos de las sociedades actuales. Los acuerdos y las declaraciones internacionales pueden establecer principios, pero la paz solo se sostiene cuando existe una capacidad real de escuchar, comprender y habitar la diversidad sin convertirla en conflicto. La literatura se convierte en un espacio valioso para ampliar la mirada sobre el otro y fortalecer la convivencia desde la experiencia individual y colectiva.

Con motivo de esta fecha, Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio, recomienda cinco títulos que abordan la convivencia desde la negociación, la historia, la infancia y la resiliencia individual.

“La literatura aborda los conflictos desde un lugar al que difícilmente llegan los acuerdos o los protocolos, porque permite entender la realidad desde la experiencia del otro. Leer sobre guerra, negociación o resiliencia va mucho más allá de un ejercicio académico y se convierte en una forma de desarrollar empatía, comprensión y herramientas para convivir en medio de la diferencia”, comenta Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

Los títulos recomendados por los expertos en Buscalibre son:

‘Alcanzar la paz’ de William Ury: en este libro, William Ury plantea que los conflictos no tienen por qué terminar en confrontación y que la cooperación puede construirse incluso en contextos de tensión. A partir de ejemplos históricos, antropológicos y sociales, propone la idea del “tercer lado”, un enfoque en el que las personas pueden asumir distintos roles para mediar, prevenir la violencia y facilitar acuerdos más justos.

‘La guerra no tiene rostro de mujer’ de Svetlana Alexievich: la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015, Alexievich reúne los testimonios de mujeres soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial como combatientes, enfermeras y operadoras militares. A través de sus voces, la obra retrata la guerra desde una dimensión íntima y humana, marcada por el miedo, la pérdida, la violencia y las secuelas emocionales que suelen quedar fuera de los relatos heroicos tradicionales.

‘Wangari y los árboles de la paz’ de Jeanette Winter: Basado en la vida de Wangari Maathai, activista keniana, Premio Nobel de la Paz 2004 y primera mujer africana en recibir ese galardon, este libro cuenta su historia, quien desde niña entendió la importancia de proteger la naturaleza en Kenia. Frente a la deforestación de su entorno, decidió comenzar sembrando nueve árboles, una acción que terminó convirtiéndose en un movimiento ambiental con impacto social y comunitario.

‘El hombre en busca de sentido’ de Viktor Frankl: como psiquiatra vienés y sobreviviente de Auschwitz, el autor relata su experiencia en los campos de concentración nazis y reflexiona sobre la capacidad humana de encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento extremo. A través de su testimonio, el libro explora temas como la resiliencia, la dignidad y la libertad interior, convirtiéndose en una de las obras más influyentes sobre propósito y supervivencia emocional.

‘Sapiens: De animales a dioses’ de Yuval Noah Harari: un libro que recorre la historia de la humanidad desde los primeros Homo sapiens hasta la actualidad para explicar cómo surgieron las sociedades, las creencias, las economías y las estructuras que hoy organizan el mundo. A través de la biología, la antropología y la historia, el libro cuestiona muchas ideas sobre el progreso, el poder y la forma en que los seres humanos aprendieron a convivir y cooperar a gran escala.

“Leer sobre cómo otras personas han enfrentado el conflicto, sobrevivido a la guerra o apostado por la reconciliación no debería ser una conversación exclusiva del 16 de mayo. Ese tipo de lecturas ayuda a desarrollar criterio, y el criterio es lo que permite que una sociedad procese sus diferencias antes de que se transformen en rupturas más profundas. Desde nuestro catálogo de más de 5 millones de títulos, buscamos acercar historias y perspectivas que ayuden a construir relaciones más empáticas y entornos de diálogo en la vida cotidiana”, concluye Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

Sobre Buscalibre

Buscalibre es una librería online que vende libros físicos y que los envía directamente hasta el domicilio de la persona. Nació en Chile hace 12 años y hoy está presente en: Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú y Ecuador. Su servicio le permite integrar toda la oferta de libros de estos países y ponerlos a disponibilidad de sus clientes. Buscalibre cuenta con un portafolio de 60.000 referencias a nivel nacional y 5 millones de títulos en general, con la posibilidad de hacerlo llegar a cualquier lugar del país.