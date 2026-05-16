Gobierno de Tonantzin Fernández impulsa profesionalización policial para atención turística

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16 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de reforzar la seguridad, la atención ciudadana y la proximidad con visitantes nacionales y extranjeros, concluyó el segundo módulo del curso “Policía de Proximidad Turística”, impartido por la Policía Estatal Turística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

La capacitación estuvo dirigida a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), así como a prestadores de servicios turísticos de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, promoviendo el trabajo coordinado entre las áreas de seguridad y el sector turístico para brindar una mejor atención a quienes visitan el municipio.

Durante el acto de clausura, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó la importancia de continuar fortaleciendo la preparación y profesionalización de las y los elementos de seguridad, con el propósito de consolidar a San Pedro Cholula como un destino turístico seguro, ordenado y con servicios de calidad para visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, el capitán Juan Villegas Castillo invitó a las y los participantes a seguir desempeñando su labor con responsabilidad, compromiso y cercanía con la ciudadanía, priorizando siempre las acciones preventivas y la atención oportuna.

El segundo módulo tuvo una duración de 30 horas, en las que se abordaron temas enfocados en fortalecer la atención y seguridad turística, entre ellos:

• Protección y seguridad al turista en los Pueblos Mágicos

• Servicios turísticos

• Gestión de riesgos

• Turismo de naturaleza e inclusivo

• Inglés para policías turísticos

Estas acciones permiten fortalecer las estrategias de prevención, proximidad social y atención al turismo, contribuyendo a generar entornos más seguros y una mejor experiencia para visitantes y habitantes.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, mantiene su compromiso de impulsar la capacitación y profesionalización de las corporaciones de seguridad para seguir construyendo un municipio más seguro y con mejores condiciones para la atención de habitantes y visitantes.