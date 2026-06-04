Presentan “Zona Escolar Segura” en Amozoc

Desde Puebla
El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, encabezó la presentación oficial del proyecto “Zona Escolar Segura”, iniciativa impulsada por la Asociación Nacional Automovilística ANA A.C. y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), para fortalecer la seguridad vial y protección de niños y adolescentes en entornos escolares.
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