Video: Los humanos, no la tecnología, son los que destruyen, señaló Rigoberta Menchú

María Tenahua

En el último día de Smart City Expo Latam Congress participó Rigoberta Menchú, con la ponencia “Hacia las ciudades más humanas”, en la cual destacó que la tecnología no es mala, no destruye a nadie, por ello, se debe acompañar con la “h” de humanismo.

La premio Nobel y activista de los derechos humanos señaló que la tecnología no destruye, sino el ser humano se destruye a sí mismo.

Refirió que la innovación está en colocar la “h” de humanidad, porque la tecnología se pondrá al servicio de la gente.

“Ustedes saben muy bien que en los lugares más lejanos hay un telefonito, aunque sea un frijolito, pero ya llega la tecnología y no pensemos hoy que hasta que lleguemos personalmente llega lo que nosotros queremos, la innovación está en ponerle a toda esta parte la H, como yo digo”, enfatizó.