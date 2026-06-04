Cruz Azul dejará Puebla y jugará en el Azteca hasta 2031

Jorge Barrientos

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, confirmó que el Club Cruz Azul dejará de jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc a partir del Apertura 2026 y regresará de manera definitiva a la Ciudad de México.

Durante su visita al Congreso del Estado de Puebla, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria al frente de la cooperativa y del equipo cementero, Velázquez señaló que La Máquina tiene contrato con el Estadio Banorte hasta 2031.

“No, tenemos contrato con el Estadio Banorte hasta el 2031”, respondió al ser cuestionado sobre una posible continuidad en Puebla.

Cabe recordar que Cruz Azul utilizó el Estadio Cuauhtémoc como sede durante gran parte del Clausura 2026, antes de volver al Estadio Banorte para disputar la liguilla y conquistar su décimo título de Liga MX.

Durante el reconocimiento, Velázquez agradeció el respaldo de Puebla y aseguró que “la décima nació en Puebla”, al destacar que el equipo jugó buena parte de la temporada en la entidad.