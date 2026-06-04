Preparatoria 5 de Mayo triunfa en la Olimpiada del Conocimiento BUAP 2026

María Huerta

Preparatorias de la institución y de escuelas incorporadas participaron en la Olimpiada del Conocimiento BUAP 2026, en la cual los estudiantes del nivel medio superior demostraron sus habilidades y trabajo en equipo.

En la etapa final con sede en la Arena BUAP, en Ciudad Universitaria, se enfrentaron de manera simultánea los equipos de cuatro preparatorias.

El primer lugar correspondió al Bachillerato Internacional 5 de Mayo, al obtener 510 puntos; seguido de la Preparatoria Emiliano Zapata, con 500 puntos; la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, con 400 puntos, y el Complejo Regional Centro, con 360 puntos.

Los equipos estuvieron integrados por nueve integrantes, tres de cada grado (seis titulares y tres suplentes sujetos a sorteo para su participación).

La contienda estuvo dividida en 10 temáticas, divididas en preguntas en los niveles básico, intermedio y avanzado, con diferentes valores.

Los contenidos estuvieron relacionados con Arte, Biología, Filosofía, Física, Historia, Literatura, Lengua Extranjera (inglés), Matemáticas, Química y Cultura General e Identidad Universitaria.