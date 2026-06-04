Evacuaron hospitales y escuelas tras explosión en Tepeaca: Protección Civil

Ocurrió en una bodega con cisternas de gas

Erika Méndez

La explosión en Tepeaca Puebla ocurrió en una bodega donde se resguardaban cisternas de gas LP, informó el titular de la coordinación estatal de Protección Civil, Bernabé Lopéz Santos.

Declaró que el hecho se registró a las 9:53 horas de este 4 de junio, elementos de bomberos, policía estatal, ejército, Marina, la Fiscalía General del Estado (FGE), PC estatal y municipal se trasladaron al sitio.

Tuvieron que evacuar el Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria 2 de Octubre, el Centro Escolar Miguel Negrete y viviendas aledañas.

Resaltó que hay otra bodega que ya inspeccionaron, donde encontraron pipas con gas y las autoridades investigan su legalidad.