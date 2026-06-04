Rectora Lilia Cedillo inicia el Coloquio Internacional Bibliotecas Centenarias BUAP

María Huerta

Con motivo de la conmemoración por los 140 años de la consolidación de la Biblioteca Histórica José María Lafragua como espacio público, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, inauguró el Coloquio Internacional Bibliotecas Centenarias, el cual se celebra el 4 y 5 de junio en este recinto, ubicado en el Edificio Carolino.

La doctora Cedillo Ramírez mencionó la importancia de conservar el acervo universitario e histórico y agradeció el trabajo y empeño de quienes contribuyen para que este legado permanezca.

Posteriormente, firmó el álbum original de visitantes distinguidos que data de 1874, instaurado cuando se inauguró la Biblioteca del Colegio del estado de Puebla, ahora conocida como José María Lafragua.

Por su parte, la directora Mercedes Isabel Salomón Salazar indicó que este coloquio contará con mesas temáticas y ponencias en las que se compartirá la investigación bibliodocumental de profesionales, sobre el acervo y la importancia de esta biblioteca que ha sido el corazón del saber, anclada al edificio Carolino y que representa un resguardo a la memoria.

“Esta biblioteca la conocí cuando fui estudiante de la preparatoria Benito Juárez, desde entonces me parecía un lugar enigmático, me generaba una gran admiración, que es un sentimiento presente en los universitarios, y cuando sabemos del acervo y del cuidado que le tienen, es motivo de agradecimiento para todos los que contribuyeron para la preservación de este legado”.