Video: Tres heridos, saldo preliminar de explosión en Tepeaca, informó Alejandro Armenta

Desde Puebla

La explosión de una pipa de Pemex en Tepeaca movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades estatales.

De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, hasta el momento no se reportan víctimas mortales y el saldo preliminar es de tres personas lesionadas.

Las labores de atención y control del incidente continúan en la zona.