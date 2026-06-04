Video: Tres heridos, saldo preliminar de explosión en Tepeaca, informó Alejandro Armenta

Desde Puebla
La explosión de una pipa de Pemex en Tepeaca movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades estatales.
De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, hasta el momento no se reportan víctimas mortales y el saldo preliminar es de tres personas lesionadas.
Las labores de atención y control del incidente continúan en la zona.
You may also like
-
Presentan “Zona Escolar Segura” en Amozoc
-
Video: Décima llega al Congreso de Puebla; reconocen a Víctor Velázquez y Joel Huiqui
-
Anuncia Armenta creación de comité organizador para tianguis turístico 2027
-
Atrapado en Atlixco por robar una tienda
-
Video: Reportan la explosión de al menos tres pipas en Tepeaca