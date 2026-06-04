5ta. Carrera “Soy tu Fan Papá 2026”, el 28 de junio en Atlixco

Desde Puebla

Con motivo de la celebración del Día del Padre, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a las familias a inscribirse y formar parte de la 5ta. Carrera atlética “Soy tu Fan Papá 2026”, un evento que busca reconocer a los padres, fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia familiar.

La carrera se llevará a cabo el próximo 28 de junio, con recorridos de 4 y 8 kilómetros, incluyendo categorías especiales para “Papá e Hija” y “Papá e Hijo”, dijo Ariadna Ayala.

Las inscripciones son totalmente gratuitas y el cupo es limitado, por lo que se invita a la ciudadanía a registrarse con anticipación y asegurar su lugar en este evento deportivo y familiar.

A través de esta iniciativa, Ariadna Ayala reafirma su compromiso de impulsar actividades que promuevan estilos de vida saludables y fortalezcan los valores familiares, celebrando a los padres de una manera especial: compartiendo, conviviendo y disfrutando juntos.

La invitación está abierta, conoce más detalles en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1BqoOYtK5Ktbl0W0ERkEV6EI5mJFg5Cbk/view?usp=drivesdk