Video: Armenta supervisa zona de emergencia en Tepeaca

-Evacuación oportuna y coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, permiten salvaguardar a estudiantes, pacientes y habitantes; no se reportan víctimas.

-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene al tanto de las labores realizadas. El gobernador pidió a la población consultar fuentes oficiales.

Desde Puebla

TEPEACA, Pue.– La rápida intervención de los cuerpos de emergencia y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permitieron proteger a la población ante la explosión en un centro de almacenamiento de gas LP registrado en este municipio, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante un recorrido por la zona afectada, donde confirmó que hasta el momento no existe reporte de personas fallecidas o lesionadas.

El titular del Ejecutivo indicó que, desde los primeros minutos posteriores al incidente, el coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre, coronel Bernabé López Santos, acudió al lugar junto con personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), encabezado por Pedro Torres, del Sector Ductos; el coordinador estatal de Bomberos; el presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero; y el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

Señaló que los cuerpos de emergencia establecieron acciones de contención para controlar el siniestro y preservar la integridad de las familias de la región. “Hasta este momento no existe reporte de personas fallecidas o lesionadas”, puntualizó.

El ejecutivo estatal explicó que los equipos especializados continúan con las labores para extinguir por completo el fuego y asegurar la zona. Indicó que una vez que concluyan estas tareas, los cuerpos de Protección Civil podrán acceder al punto exacto de la explosión para determinar con precisión las causas del hecho. Como parte de las medidas preventivas, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y efectuaron la evacuación oportuna de estudiantes de instituciones educativas cercanas, así como de aproximadamente 60 pacientes que se encontraban en un hospital de la zona.

Asimismo, explicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene seguimiento puntual de la situación y está al tanto de las labores que realizan las brigadas de emergencia en la zona.

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones correspondientes, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que procedan conforme a la ley. En tanto que, las instituciones federales, estatales y municipales permanecen en el sitio para atender esta emergencia y garantizar la protección de las familias.

Refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para combatir, con todo apego a la ley, el delito federal de robo de hidrocarburos, en coordinación permanente con el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con el objetivo de priorizar la seguridad y tranquilidad de las y los poblanos.

Finalmente destacó la importancia de que la ciudadanía consulte únicamente los canales oficiales de información y evite la difusión de versiones sin sustento o fuera de contexto.