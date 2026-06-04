ICE arresta en EU a exmilitar vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

EL HERALDO DE MÉXICO

El hombre de 32 años permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses hasta que pueda ser enviado de regreso a México

Elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron en Hawthorne, California, a Enrique Martínez Chávez, buscado en México por desaparición forzada de personas mientras era miembro del Ejército Nacional y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Martínez Chávez permanecerá bajo custodia federal del ICE hasta que pueda ser repatriado, de acuerdo con información compartida por la oficina de Los Ángeles a través de una publicación de X (antes Twitter).

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo a mediados de 2023 16 órdenes de aprehensión contra militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala por los delitos de tortura, desaparición forzada y delincuencia organizada en relación con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Cae en EU uno de los militares vinculados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

En la lista se mencionaron a integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería como el coronel Rafael Hernández Nieto, y los soldados Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, entre otros. Un año antes, en septiembre de 2022, se había dado a conocer la detención de José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, considerada entonces como la aprehensión contra el militar de mayor rango en relación con el caso de los normalistas.

Rodríguez Pérez fue ascendido a general Brigadier en 2015 y estaba al mando del 27 Batallón de Infantería en 2014. La Comisión de la Verdad reveló en 2022 que seis de los estudiantes fueron mantenidos con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron asesinados y desaparecidos por órdenes del entonces coronel.Gracias a llamadas de emergencia al 089, el Gobierno de México pudo confirmar que seis estudiantes estuvieron privados de su libertad en un lugar identificado como “la bodega” antes de ser entregados al coronel. Pese a las acusaciones de los familiares, Rodríguez Pérez fue ascendido a general Brigadier.

Martínez Chávez no es el primer militar mexicano arrestado en Estados Unidos por el ICE y que se vincula con los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. A principios de 2025, medios locales reportaron la detención de Ariel Nñuñez Figueroa.

El hombre de 30 años fue detenido en Houston, Texas, y posteriormente deportado a México. La agencia estadounidense de migración lo acusaba de participar en el “asesinato” de los estudiantes, aunque, hasta el momento, no se han localizado los restos de todos los desaparecidos.