Shakira cantará ‘Dai Dai’ en la inauguración del Mundial 2026

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La colombiana interpretará la canción oficial del torneo durante la ceremonia inaugural en el Estadio Banorte de la Ciudad de México

Shakira fue confirmada para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, durante la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La noticia marca un nuevo capítulo en la relación entre la artista y el torneo más importante del futbol. Después de participar en distintas ediciones mundialistas a lo largo de su carrera, Shakira formará parte del espectáculo que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Shakira vuelve a una Copa del Mundo

La colombiana mantiene una relación especial con el Mundial desde hace casi dos décadas. Su primera aparición relacionada con el torneo llegó en Alemania 2006, mientras que en Sudáfrica 2010 alcanzó fama mundial con “Waka Waka” (This Time for Africa), una de las canciones más recordadas en la historia de las Copas del Mundo.

Cuatro años después regresó con “La La La” para Brasil 2014 y ahora, rumbo a 2026, volverá a poner su voz en uno de los momentos más importantes de la competencia.

🌎 ¿Qué es “Dai Dai”?

“Dai Dai” fue presentada como la canción oficial del Mundial 2026 y forma parte del álbum musical creado para acompañar la competición. El tema reúne a Shakira con el cantante nigeriano Burna Boy en una producción que busca reflejar la diversidad cultural de un torneo que se disputará en tres países y contará con 48 selecciones.

La canción fue lanzada semanas antes del arranque del Mundial y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por los aficionados gracias al regreso de la cantante colombiana al escenario mundialista.

🎶 Los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

Shakira no será la única figura de talla internacional presente en el espectáculo inaugural. FIFA ya había confirmado la participación de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla para la ceremonia que se realizará en la Ciudad de México.

La combinación de artistas mexicanos e internacionales busca reflejar la identidad multicultural del torneo y convertir la inauguración en uno de los eventos musicales más importantes del año.

🏟️ México hará historia en el Mundial 2026

La ceremonia se realizará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, recinto que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

El espectáculo servirá como antesala del encuentro que pondrá en marcha el Mundial 2026. Con la presencia de Shakira, FIFA suma una de las artistas latinas más importantes en la actualidad a una ceremonia que promete convertirse en uno de los momentos más recordados del torneo.