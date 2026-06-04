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Un detenido, saldo de balacera en Amalucan tras intento de asalta a transporte público de la ruta 50

By Roberto Desachy / 4 junio, 2026

Desde Puebla

Balacera en el entronque de Amalucan tras intento de asalto a unidad de la ruta 50

Ciudadanos persiguieron a los presuntos delincuentes para no perderles la pista, mientras llegaban los policías municipales.

Hay un detenido.

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