Un detenido, saldo de balacera en Amalucan tras intento de asalta a transporte público de la ruta 50

Desde Puebla
Balacera en el entronque de Amalucan tras intento de asalto a unidad de la ruta 50
Ciudadanos persiguieron a los presuntos delincuentes para no perderles la pista, mientras llegaban los policías municipales.
Hay un detenido.
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