México aplastó 5-1 a una amateur Serbia en su último juego de preparación antes de la copa del mundo 

Hasta dos autogoles metieron los serbios

Leonel Guzmán Hernández

La Selección Mexicana cerró su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una contundente victoria de 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Diez. A pesar de que los europeos se adelantaron en el marcador por conducto de Petar Stanic al minuto 19, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró carácter y capacidad de reacción para darle la vuelta al encuentro.

Quince minutos bastaron para que Johan Vásquez igualara el marcador al 34′.

Posteriormente, un autogol de Stefan Bukinac antes del descanso puso al Tricolor al frente.

En la segunda mitad, Raúl Jiménez amplió la ventaja al 57′, mientras que otro autogol, ahora de Adem Avdic al 72′, encaminó la goleada. Ya en tiempo de compensación, Luis Chávez apareció para marcar el definitivo 5-1.

Con este resultado, México llega con buenas sensaciones a su debut mundialista, mostrando solidez ofensiva y capacidad de respuesta.

El equipo nacional concluyo su preparación con tres victorias consecutivas y ahora centrará toda su atención en el arranque de la Copa del Mundo, buscará aprovechar su condición de anfitrión para comenzar con el pie derecho.