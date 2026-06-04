Armenta pedirá a la FGR investigar explosión en Tepeaca

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier pedirá a la Fiscalía General de la República una investigación sobre la explosión por gas LP en Tepeaca.
Indicó que el objetivo es deslindar responsabilidades y actuar con apego a la ley, para castigar a los responsables del hecho.
Señaló que, al momento las autoridades, están terminando de sofocar el incendio y la salida de gas de seis pipas.
Posterior a ello, los cuerpos de Protección Civil llegarán al punto donde fue la explosión, para saber con precisión si hay heridos, por el momento, no se reportan lesionados o fallecidos.
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