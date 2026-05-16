Vive un gran fin de semana cultural en Puebla capital 

– _Hay actividades para toda la familia este 16 y 17 de mayo_

Desde Puebla

En Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 se ha preparado un gran fin de semana cultural con actividades para toda la familia.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla ha organizado eventos para todos los gustos.

Iniciamos este sábado en la Galería de Arte del Palacio Municipal la exposición de “Viajando con Timoteo, el mundo como escenario” del escultor Rodrigo de la Sierra, en donde se podrán admirar 23 esculturas de este singular personaje, además hay 14 esculturas de gran formato en el zócalo de la ciudad que complementan esta exposición.

También es Noche de Museos, por lo que también está la exposición “El Divino. Miguel Ángel, el hombre del renacimiento” en el Nodo Cultural Centro en la 4 Oriente 210, en donde se podrán admirar las réplicas fidedignas en tamaño real de las esculturas del genio italiano, sin duda una experiencia única. Boletos disponibles en taquilla.

Si lo tuyo es la música, en el Teatro de la Ciudad habrá el Tributo a Pink Floyd por Crazy Diamonds, un show musical en donde se interpretarán las mejores canciones de este legendario grupo de rock, la cita es a las 17:00 horas.

Si quieres conocer un poco más de la cultura de las motocicletas, también iniciamos con la exposición temporal del Tercer Concurso de Fotografía Biker, una muestra que trasciende en la imagen de las motocicletas como medio de transporte y se revela como un estilo de vida. No te la pierdas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la entrada es gratuita.

Para pasar un domingo familiar, a las 12:00 horas en el Teatro de la Ciudad se presenta el “Gran concierto para peques y no tan peques”, un espectáculo musicalizado por la Banda Sinfónica Municipal en donde habrá espectáculo de danza, circo y títeres, un espectáculo que todos disfrutarán.