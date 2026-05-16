Avalan que el 12 de agosto se convierta en el “Día Estatal de la Juventud”

Desde Puebla

La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso aprobó el proyecto de dictamen por el que se declara el 12 de agosto de cada año como el “Día Estatal de la Juventud”; se establece que la dependencia en la materia emitirá la convocatoria para la entrega del Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez”, donde se garantizará la inclusión de todos los sectores y regiones de la entidad; y se contempla lenguaje incluyente.

El proyecto de dictamen fue elaborado con las propuestas legislativas de las diputadas Ana Lilia Tepole Armenta y Azucena Rosas Tapia, y considera reformas a la fracción VI del artículo 69, el segundo párrafo del 76, el 78 y el primer párrafo del 79 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.

Por otra parte, se aprobó el proyecto de dictamen impulsado por la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, por el que se reforma el artículo 45 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que el gobierno estatal y los municipales promoverán y garantizarán la práctica del deporte juvenil como un medio para aprovechar productivamente el tiempo libre y, con ello, contribuir a la recuperación del tejido social.

Finalmente, la Comisión avaló el proyecto de acuerdo promovido por las diputadas Floricel González Méndez y Azucena Rosas Tapia, mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Deporte y Juventud, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, de manera coordinada y en el ámbito de su respectiva competencia, implementen y/o fortalezcan acciones de deporte comunitario con enfoque inclusivo, equitativo y accesible, garantizando la participación de niñas, niños, adolescentes y demás personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, para que impulsen el mantenimiento, dignificación, rescate y uso responsable de los espacios públicos destinados a la activación física, con el propósito de contribuir al bienestar de la población, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la cohesión social.

En la sesión estuvieron las diputadas Ana Lilia Tepole Armenta, Xel Arianna Hernández García, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elvia Graciela Palomares Ramírez, así como el diputado Jaime Natale Uranga.