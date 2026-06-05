Súper Lamas y Carolina Ross presentan “Si tú te vas”, una colaboración que conquista corazones con su poderosa historia de amor y despedida

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La agrupación veracruzana y una de las voces femeninas mas destacadas de la actualidad unen su talento en una emotiva interpretación ya disponible en todas las plataformas digitales.

SÚPER LAMAS suma un nuevo capítulo a su trayectoria musical con el lanzamiento de “SI TÚ TE VAS”, una emotiva colaboración junto a CAROLINA ROSS que promete convertirse en el himno de quienes han vivido un amor difícil de olvidar.

Con una letra cargada de sentimiento, el tema retrata el dolor de una despedida inminente y la desesperación de quien intenta expresar, por última vez, todo lo que siente antes de perder a la persona que ama. A través de versos sinceros y una interpretación llena de emoción, la canción transmite la vulnerabilidad de quien entiende que su vida jamás volverá a ser la misma si ese amor decide marcharse.

La combinación de la esencia romántica de SÚPER LAMAS con la sensibilidad y profundidad interpretativa de CAROLINA ROSS da vida a una versión intensa y conmovedora, donde ambas propuestas musicales se complementan a la perfección para ofrecer una experiencia que conecta de manera inmediata con el público.

Compuesta por Julio Romagnoli y Alfonso Vásquez, “SI TÚ TE VAS” encuentra el equilibrio perfecto entre una letra profunda y una melodía capaz de transmitir cada emoción que envuelve la historia. La interpretación de ambos artistas potencia el mensaje de una canción que habla de amor, nostalgia y de esas despedidas que dejan huella para siempre.

“SI TÚ TE VAS” representa una muestra más de la constante evolución artística de SÚPER LAMAS, quienes continúan apostando por colaboraciones que enriquecen su propuesta musical y fortalecen el vínculo con nuevas generaciones de seguidores, manteniendo al mismo tiempo la esencia que los ha caracterizado a lo largo de su exitosa carrera.

La participación de CAROLINA ROSS aporta una profundidad especial al tema, convirtiendo cada frase en una historia que refleja el amor, la nostalgia y el temor de enfrentar una vida sin la persona que se ama.

Con este lanzamiento, SÚPER LAMAS reafirma su compromiso de seguir llevando emociones a través de la música y de continuar creando canciones capaces de acompañar los momentos más importantes de sus seguidores.

“SI TÚ TE VAS” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.