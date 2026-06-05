David Bisbal se une a operación triunfo Estados Unidos como juez de la competencia musical que estrena en julio por Telemundo

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El ícono musical español hace historia al unirse a la primera edición en Estados Unidos, 25 años después de su participación en la competencia que lo vio nacer, ayudando a guiar a una nueva generación de talento

Telemundo anuncia la incorporación de la estrella internacional David Bisbal como juez de Operación Triunfo Estados Unidos, la competencia musical que estrena en horario estelar en julio. Veinticinco años después de conquistar al público en la primera edición del fenómeno en su natal España que lo lanzó al estrellato, Bisbal regresa a Operación Triunfo como miembro del jurado para guiar e inspirar a una nueva generación de talentos.

“Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre”, dijo Bisbal. “Es un honor ser parte de este momento, y me llena de emoción poder acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”.

David Bisbal es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional. El cantante, compositor y ganador de múltiples premios alcanzó la fama tras participar en la primera edición de Operación Triunfo en España, plataforma que impulsó una exitosa carrera musical con millones de discos vendidos alrededor del mundo. A lo largo de más de dos décadas, el artista nacido en Almería, España ha conquistado al público con éxitos como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música en español. Durante la reciente transmisión de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 por Telemundo, el artista lanzó su nuevo sencillo, “Vivir así es morir de amor”, un tributo a Camilo Sesto y a la canción que interpretó cuando audicionó para Operación Triunfo en 2001. Además, Bisbal anunció su gira por Estados Unidos, con presentaciones en Los Ángeles, Houston, Dallas, Orlando y Miami.

Operación Triunfo Estados Unidos es una competencia musical que presentará a una nueva generación de cantantes de diversos orígenes y estilos, tras audiciones realizadas en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Conducido por Natalia Téllez, este formato contará con un grupo de participantes que convivirá en una academia de última generación, donde recibirá formación intensiva y se preparará para galas en vivo. Cada semana enfrentarán el reto de avanzar en la competencia, mientras los jueces y la audiencia decidirán quién continúa en la búsqueda de lanzar su carrera musical. El ganador será coronado en la gran final y recibirá un gran premio para impulsar su carrera artística.

Telemundo próximamente anunciará más miembros del jurado, así como al director y profesores de la academia, y a los participantes que formarán parte de Operación Triunfo Estados Unidos.

Operación Triunfo Estados Unidos está bajo la supervisión de Adrián Santucho, Vicepresidente Senior de Contenido No Guionado, junto a los productores ejecutivos Luciano Cardinali y Fernando Lorente.

Las audiencias pueden unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, y X a través de @OperacionTriunfoUSA y @TelemundoRealities, usando #OperacionTriunfoUSA.