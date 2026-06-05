Exigen a empresa Estrella Blanca responder por lesionados tras volcadura

EL VALLE

Toluca, Méx.- Lo que comenzó como un viaje de descanso con destino a las playas de Acapulco terminó en una experiencia marcada por el miedo, las lesiones y la incertidumbre para Rosa María Valenzuela y Alberto Eduardo Mejía Rosales, quienes resultaron heridos tras la volcadura de un autobús de la línea Futura sobre la carretera Michapa–Grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero. Ambos permanecen bajo atención médica y exigen a la empresa Estrella Blanca asumir los gastos derivados del accidente y de su proceso de recuperación.

En entrevista, Rosa María Valenzuela relató que el lunes pasado, ella y su esposo viajaban junto con otros 38 pasajeros en una unidad que salió de Toluca con destino a Acapulco. Sin embargo, desde su paso por Ixtapan de la Sal comenzaron a percibir que el conductor circulaba a exceso de velocidad, situación que, afirmó, terminó provocando la volcadura del autobús a la altura de Puente de Ixtla, en el estado de Guerrero.

La afectada aseguró que el operador presuntamente conducía en estado de ebriedad y que, tras el accidente, intentó darse a la fuga. No obstante, fueron los propios pasajeros quienes lo retuvieron hasta la llegada de elementos de la Guardia Nacional, corporación que posteriormente tomó conocimiento de los hechos.

Según su testimonio, los ocupantes de la unidad tuvieron que salir por sus propios medios del autobús siniestrado. Indicó que al menos 25 personas sufrieron lesiones de consideración, entre ellas ella y su esposo. Asimismo, señaló que paramédicos de Guerrero les informaron que no serían trasladados ni valorados médicamente, por lo que tuvieron que buscar la forma de regresar a Toluca para recibir atención especializada.

Tras arribar a la capital mexiquense durante la madrugada, ambos acudieron al Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fueron evaluados. Como resultado de los estudios médicos, Alberto Mejía Robles fue diagnosticado con siete fracturas, principalmente en las costillas, mientras que Rosa María presentó diversas lesiones que requerirán un periodo prolongado de recuperación.

La mujer denunció además que la empresa Estrella Blanca presuntamente no contaba con los seguros correspondientes para atender este tipo de emergencias y que, en un primer momento, se negó a asumir plenamente la responsabilidad derivada del accidente.

No obstante, informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), identificada con el folio 934, y confió en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y obligar a la empresa a cubrir la totalidad de los gastos médicos. Actualmente, ambos ahora reciben atención en un hospital privado de Toluca.

“No queremos que se deslinden, queremos que la empresa Estrella Blanca responda. Las afectaciones van a ser múltiples; nos han respondido a medias, pero eso no debe ser. Estamos en incertidumbre y no se vale. Nosotros solo queremos que se hagan cargo de los gastos que derivaron del choque”, expresó.