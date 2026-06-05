Carlos Carreira: el hombre que cambió el dinero por canciones y convirtió su música en refugio para miles

Maricela Allende

Hay artistas que persiguen la fama. Otros buscan llenar auditorios o acumular millones de reproducciones. Y están aquellos que, sin proponérselo, terminan convirtiéndose en parte de la historia personal de quienes los escuchan. Carlos Carreira pertenece a este último grupo.

Durante más de dos décadas, el cantautor mexicano ha construido una carrera lejos de las fórmulas comerciales, apostando siempre por lo que considera más importante: escribir canciones honestas. Historias que nacen de la vida cotidiana, del amor, de las pérdidas, de los sueños y de las emociones que todos, tarde o temprano, terminan compartiendo.

“Me parece que una de las cosas más bonitas que he recibido es dedicarme a lo que me gusta y no haber tenido que preocuparme por trabajar un solo día de mi vida”, afirma con la serenidad de quien encontró hace mucho tiempo el rumbo que quería seguir.

Han pasado 23 años desde la aparición de su primer disco, aunque su historia musical comenzó mucho antes. Desde entonces ha grabado 17 álbumes, más de 150 canciones y ha escrito cerca de 800 composiciones. Sin embargo, detrás de esas cifras existe una decisión que marcó para siempre su destino.

Cuando apenas iniciaba su camino, Carreira tuvo que elegir entre la estabilidad económica y sus propias canciones. Mientras algunos contratos le ofrecían miles de pesos por interpretar música de otros artistas, él prefirió apostar por su propio repertorio, aunque eso significara ganar apenas unas cuantas monedas.

“Dejé trabajos donde ganaba tres mil pesos por hora para ir por 30 pesos por hora cantando mis canciones”, recuerda.

Aquellos años estuvieron llenos de pequeños cafés, escenarios modestos y noches en las que el pago apenas alcanzaba para el transporte. Había ocasiones en que prefería llevarse un disco de algún cantautor independiente en lugar de cobrar. Fue así como descubrió nuevas voces, construyó amistades y fortaleció una identidad artística que con el tiempo terminaría encontrando eco en miles de personas.

Hoy, una de sus canciones más emblemáticas es “Juré”, escrita junto a Jaime Flores y convertida en la composición más exitosa de su trayectoria. El tema alcanzó recientemente 10 millones de reproducciones en Spotify, una cifra que confirma el alcance de una obra que nació desde la independencia.

Pero para Carreira, el éxito no se mide únicamente en números.

“El ciclo se completa cuando una canción provoca algo, cuando alguien se casa con ella, se compromete con ella o la dedica. Ahí es cuando realmente vale la pena haberla escrito”, explica.

Su catálogo está lleno de historias profundamente personales. “Contigo” nació para su primer hijo. Años después escribió “Diez”, dedicada a su segundo hijo y que también dio nombre a uno de sus discos. A su esposa le ha compuesto numerosas canciones y, más recientemente, encontró inspiración en relatos compartidos por seguidores a través de transmisiones en TikTok, transformando experiencias ajenas en nuevas melodías.

Sin embargo, algunas de las composiciones más íntimas surgieron a raíz de la muerte de su padre.

La pérdida lo llevó a escribir tres canciones que documentan distintas etapas del duelo: el dolor inmediato, la aceptación y la memoria. Lo que comenzó como un ejercicio personal terminó convirtiéndose en consuelo para otras personas que atravesaban circunstancias similares.

“Hay quienes me dicen que esa canción parece escrita cuando murió su mamá o su esposa. A veces uno sana algo propio y termina ayudando a sanar corazones en otros lados”, comparte.

Quizá esa capacidad de conectar con las emociones humanas es lo que ha permitido que su música trascienda generaciones.

Carreira recuerda con especial cariño cuando niños de ocho o nueve años llegan a sus conciertos para decirle que crecieron escuchando sus canciones porque sus padres los dormían con ellas.

“Me dicen que son mis fans porque los dormían todas las noches con ‘Contigo’. Y entonces piensas: guau. Ahí entiendes que las canciones ya no te pertenecen”.

En una época dominada por algoritmos, plataformas digitales y redes sociales, el cantautor ha sido testigo de una transformación radical en la industria musical.

Cuando comenzó su carrera, tener una disquera parecía indispensable para alcanzar el éxito. Hoy, asegura, son los propios artistas quienes construyen gran parte del camino antes de recibir cualquier respaldo de la industria.

“Antes uno decía que sin una disquera no había manera de triunfar. Ahora parecería que es un requisito no tenerla para poder hacerlo”.

La llegada de YouTube marcó un antes y un después. Más tarde llegaron Facebook, Instagram, X y TikTok, plataformas que modificaron por completo la relación entre los músicos y su público.

Sin embargo, también trajeron nuevas exigencias.

“Ahora no quieren canciones, quieren contenido”, señala.

Para él, uno de los mayores desafíos de la actualidad consiste en mantener una presencia constante en redes sociales, donde el público espera actualizaciones permanentes sobre la vida personal y profesional de los artistas.

“Vivimos en una época donde si no sucede en las redes, parece que no existe”.

A pesar de ello, evita caer en la nostalgia fácil. Lejos de criticar las nuevas corrientes musicales, prefiere entenderlas.

Por eso rechaza la idea de dividir la música entre géneros buenos y malos. Aunque su corazón pertenece a la canción de autor, reconoce que cada estilo tiene su espacio.

Puede escuchar boleros, música clásica, rock argentino, trova, pop o incluso algunas expresiones del reguetón y los corridos tumbados. Para él, toda música responde a un momento específico de la vida.

“La música tiene un lugar para todo”.

Esa misma apertura lo ha llevado a escribir para artistas de distintos géneros. Sus composiciones han sido interpretadas por agrupaciones de música regional mexicana como La Arrolladora Banda Limón, Los Sebastianes, Montes de Durango, La Trakalosa de Monterrey y Exterminador, demostrando que las buenas historias pueden viajar entre distintos sonidos sin perder autenticidad.

Cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordado, la respuesta no gira alrededor de premios ni reconocimientos.

Su deseo es mucho más sencillo.

Que su música permanezca.

Que sus hijos puedan ser testigos de que aquellas canciones lograron tocar la vida de otras personas.

Que exista evidencia de que algo de todo lo vivido quedó sembrado en la memoria colectiva.

Después de 23 años de trayectoria, Carlos Carreira sigue subiendo al escenario con la misma emoción que lo acompañó en sus primeros conciertos. No habla de nervios, sino de agradecimiento. No mide el éxito por la fama, sino por las historias que nacen alrededor de sus canciones.

Y mientras las tendencias cambian, los formatos evolucionan y las plataformas se transforman, él continúa defendiendo la misma idea que lo llevó a cambiar miles de pesos por unas cuantas monedas y una guitarra.

La certeza de que una buena canción puede acompañar una vida entera.

Porque al final, más allá de los números, los escenarios o las reproducciones, Carlos Carreira ha encontrado la verdadera trascendencia en algo mucho más simple: convertirse, a través de su música, en parte de los recuerdos de miles de personas.