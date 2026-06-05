La explosión en Tepeaca confirma la crisis de Huachigas en ese municipio

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Tepeaca se ubicó como el primer lugar nacional en tomas clandestinas de gas LP durante el primer trimestre de 2026, al registrar 44 casos, lo que representa un incremento del 41 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM con información de Petróleos Mexicanos.

La reciente explosión de cuatro pipas de gas en un predio de almacenamiento clandestino en la colonia San Juan Negrete vuelve a evidenciar la gravedad del problema en el municipio de Tepeaca, encabezado por el presidente municipal morenista Alfredo Velázquez, una situación que ya había sido denunciada por diversos medios de comunicación. El siniestro provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de más de dos mil personas en la zona.

De acuerdo con Protección Civil, el incidente dejó tres personas lesionadas y se originó en un sitio utilizado para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos. Los autotanques involucrados transportaban, de manera preliminar, combustible presuntamente ilícito, lo que será confirmado por las autoridades competentes.

Lo ocurrido en Tepeaca evidencia la urgencia de fortalecer la estrategia contra el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, mediante acciones coordinadas, inteligencia operativa y resultados verificables que permitan reducir los riesgos para la población.

Hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, así como el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y prevención para desmantelar las redes dedicadas al huachigas.

Desde Acción Nacional expresamos nuestra solidaridad con las personas lesionadas y con las familias que vivieron momentos de angustia. Ninguna familia poblana debería enfrentar riesgos derivados de actividades ilícitas que operan al margen de la ley y ponen en peligro vidas humanas