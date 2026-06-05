Vecinos exigen intervención ante malas condiciones del anfiteatro municipal de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla. – Habitantes de las inmediaciones del panteón municipal de Huauchinango presentaron una nueva denuncia, en la que solicitan la intervención urgente del gobernador del estado y de la fiscal general Idamis Pastor Betancourt. Piden que se envíen unidades especializadas o se repare el sistema de refrigeración del anfiteatro, el cual actualmente despide olores fétidos.

Según se informó, desde el pasado sábado se encuentra en ese recinto el cuerpo de una persona no identificada, que fue hallada en la carretera federal que conecta las localidades de Texcapa y Patoltecoya. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro por orden del agente del Ministerio Público de Zacatlán, Fernando Salazar, quién inició la carpeta de investigación FGEP/CDI/UEMSU/ZACATLAN-I/001421 /2026 quién quedará como desconocido número 4 luego de que se determinara que la persona perdió la vida al ser atropellada.

Han transcurrido seis días desde que ocurrieron los hechos y, ante las altas temperaturas registradas en la zona, el cuerpo ya genera malos olores. Los vecinos señalan que no se han iniciado los trámites necesarios para trasladar los restos a la ciudad de Puebla, tal como corresponde en estos casos.

Asimismo, los denunciantes y abogados de la región —tanto de Zacatlán como de Huauchinango— recordaron que el servidor público mencionado ha sido objeto de numerosas críticas en los últimos años y meses por presuntos actos de corrupción, así como por su trato prepotente hacia la ciudadanía. Por ello, demandan su remoción inmediata del cargo, al señalar que ha permanecido en el mismo puesto durante demasiado tiempo sin que se haya realizado ningún cambio.