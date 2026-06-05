Inicia programa “Barriendo Tu Calle” en el Barrio de San Pedro Mexicaltzingo

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Como parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Tonantzin Fernández para fortalecer la participación ciudadana y promover el cuidado de los espacios públicos, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula dio inicio una nueva jornada del programa “Barriendo Tu Calle” en el Barrio de San Pedro Mexicaltzingo.

Esta estrategia busca recuperar la tradición comunitaria de barrer el frente de los hogares y fomentar la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para mantener calles limpias, ordenadas y en mejores condiciones para todas y todos.

En ese sentido, personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia realizó labores de acercamiento con las y los vecinos, convocándolos a participar activamente en la limpieza de sus calles y promoviendo una cultura de cuidado del entorno y respeto por los espacios públicos.

Se estima que esta jornada tenga una duración aproximada de dos semanas, periodo durante el cual se recorrerán y atenderán todas las calles del Barrio de San Pedro Mexicaltzingo. Una vez concluidas las labores en esta zona, el programa continuará en el Barrio de San Pablo Tecamac, dando seguimiento a la estrategia municipal de limpieza comunitaria.

Con estas acciones, el Organismo Operador del Servicio de Limpia reafirma su compromiso de impulsar programas que fortalezcan la colaboración entre sociedad y gobierno, consolidando una cultura de corresponsabilidad que contribuya a mantener un municipio más limpio, ordenado y sustentable.