Presenta Juan Villoro “Los héroes numerados” en el Teatro del CCU BUAP

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El escritor y periodista mexicano Juan Villoro presentó su libro “Los héroes numerados” en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP.

En “Los héroes numerados”, (Seix Barral, 2026), el autor analiza el fútbol como fenómeno cultural, social y emocional a través de las 260 páginas y 11 capítulos que conforman la obra.

Durante el evento, Villoro compartió los hechos y reflexiones que forman parte de esta obra dedicada al fútbol mexicano. Temas como hazañas en los mundiales y violencia deportiva, así como el papel de la tecnología y el protagonismo que han asumido las mujeres en el deporte más popular del mundo.

Previo a la presentación del libro, Juan Villoro inauguró las exposiciones “Palabra de fútbol”, del proyecto “Dribling y Metáfora. Arte, literatura y fútbol”, colocada en el acceso peatonal Atlixcáyotl, así como “11 sobre 11. El juego del arte de Germán Montalvo” en el Andador Cultural del CCU.



“Sí, en Los héroes numerados, yo lo que quise fue primero hablar de los elementos fundamentales del fútbol, la pelota, el árbitro, la afición, los jugadores, por supuesto, los cronistas, las camisetas, en fin, todos los elementos constitutivos y luego pasar a ciertos momentos extraordinarios y desembocando en el más extraordinario de todos, que es la transformación del fútbol que están brindando las mujeres, el fútbol femenil.”

Dr. Luis Villoro