Ciudadanos, no la policía, frustraron asalto y sometieron a dos presuntos delincuentes en Huauchinango

Abelardo Domínguez
La noche de este jueves, ocupantes de una camioneta frustraron un intento de asalto sobre el bulevar Bicentenario, lograron someter a los agresores.
De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos en motoneta interceptaron a un peatón e intentaron despojarlo de sus pertenencias, presuntamente con arma de fuego.
Al percatarse del atraco en curso, los tripulantes de una camioneta particular detuvieron su marcha y descendieron sin dudarlo, para enfrentar a los delincuentes y lograron retenerlos.
Elementos de Seguridad Pública arribaron, para tomar conocimiento de los hechos, asegurar a los implicados y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los detenidos.
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