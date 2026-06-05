Ciudadanos, no la policía, frustraron asalto y sometieron a dos presuntos delincuentes en Huauchinango

Abelardo Domínguez

​La noche de este jueves, ocupantes de una camioneta frustraron un intento de asalto sobre el bulevar Bicentenario, lograron someter a los agresores.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos en motoneta interceptaron a un peatón e intentaron despojarlo de sus pertenencias, presuntamente con arma de fuego.

​Al percatarse del atraco en curso, los tripulantes de una camioneta particular detuvieron su marcha y descendieron sin dudarlo, para enfrentar a los delincuentes y lograron retenerlos.

​Elementos de Seguridad Pública arribaron, para tomar conocimiento de los hechos, asegurar a los implicados y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los detenidos.