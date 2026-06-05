Armenta tomó protesta a María Rodríguez como nueva titular de Salud

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier tomó protesta este viernes a María Rodríguez como nueva titular de la Secretaría de Salud.
Tras la salida de Joaquín Espidio Camarillo, nombrado coordinador estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.
El mandatario resaltó que existe el compromiso de impulsar una atención cercana, responsable y enfocada en el bienestar de las familias poblanas.
Realiza Armenta mesa de trabajo para dar seguimiento a la explosión en Tepeaca
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier realizó la mañana de este viernes una mesa de trabajo para dar seguimiento a la explosión en el municipio de Tepeaca.
Indicó que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, dialogaron sobre el el pasado 4 de junio en una bodega con cisternas de gas LP.
Resaltó que el objetivo es garantizar la atención de las personas afectadas y garantizó que no habrá impunidad.
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