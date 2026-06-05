James Handy, actor de ‘Top Gun’ y ‘Jumanji’, fue asesinado a puñaladas en Los Ángeles

LA JORNADA

El actor de Hollywood James Handy, conocido por películas de éxito como Top Gun: Maverick y Jumanji, fue asesinado a puñaladas en Los Ángeles.

El hijo de su novia, Michael Gledhill, fue arrestado y fichado como sospechoso del asesinato del actor de 81 años.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que sus agentes llegaron a una vivienda en Tarzana el miércoles por la mañana tras recibir una llamada al 911 en la que una persona dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado”.

Al llegar, encontraron a Handy apuñalado en el pecho en el jardín delantero. Fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Gledhill, que vive en la casa con su madre, dijo a la policía que él era la persona que estaban buscando.

El hombre de 44 años fue arrestado e ingresado en la cárcel de Van Nuys bajo sospecha de un cargo de asesinato. Se le fijó una fianza de 2 millones de dólares, según los registros penitenciarios.

Los investigadores indicaron que creían que el apuñalamiento fue un incidente aislado y que, por el momento, no existía peligro para el público.

No se reveló el motivo del ataque y la policía solicitó que cualquier persona con información adicional se ponga en contacto con ellos.

Según informaron los vecinos a la cadena de televisión local Fox 11, habían oído a Handy y Gledhill discutiendo durante la noche, y un residente afirmó que este último sufría de delirios antes del incidente del miércoles.

La cadena también emitió imágenes de la cámara del timbre que, según afirmó, mostraban al sospechoso caminando tranquilamente por la acera mientras esperaba la llegada de la policía el miércoles por la mañana, antes de regresar al lugar de los hechos en compañía de los agentes.

La agente de Handy, Pam Ellis-Evenas, confirmó su fallecimiento a The Independent. Declaró: “Con gran tristeza confirmo que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy.

“No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy”.

Homicidio de Rob Reiner

Su muerte se produce tras el trágico doble asesinato a finales del año pasado del legendario director Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en su mansión de Brentwood. Su hijo Nick fue arrestado rápidamente y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

Compañeros rinden homenaje

Handy trabajó en cine y televisión durante casi 50 años, acumulando más de 150 créditos en pantalla.

Sus antiguos compañeros le han rendido homenaje tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Scott Alan Smith, profesor de Artes Escénicas en el Savannah College of Art and Design, quien dirigió a Handy en una obra de teatro en 2018, rindió homenaje al actor en una publicación de Facebook.

“Jim no solo era un actor verdaderamente excepcional, sino también un hombre extraordinario: amable, generoso y entregado a sus compañeros de reparto y al público”, escribió Smith.

La actriz Nancy Lipner recordó haber trabajado con Handy cuando este interpretó a su padre en una obra de teatro en Nueva York.

“Solo era dos o tres años mayor que yo, pero de alguna manera lo logró, en gran parte porque era un magnífico actor de carácter y, aunque, como él mismo me dijo, no se sentía particularmente cómodo en nada que se pareciera al teatro clásico”, escribió.

Nacido en la ciudad de Nueva York, hizo su debut en la pantalla en 1977 en la telenovela diurna de ABC, Ryan’s Hope.