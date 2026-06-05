Fortalece gobierno del estado estrategia de proveeduría industrial

-Se anunció la cuarta edición de México’s Industry Supply Chain 2026 y la Plataforma Puebla Cinco de Mayo.

-Esta estrategia Impulsa la integración de empresas poblanas a cadenas globales de suministro.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Como parte de la visión de desarrollo económico que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier, el Gobierno del Estado presentó la Estrategia de Desarrollo de Proveedores y Promoción Industrial, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las empresas poblanas y ampliar su participación en mercados nacionales e internacionales.

En este marco, se dio a conocer la Plataforma Puebla Cinco de Mayo, una herramienta tecnológica permanente que permitirá identificar, promover y vincular la oferta productiva y de servicios del estado con compradores de distintos sectores industriales, para consolidar a Puebla como un referente nacional en proveeduría especializada.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que esta estrategia busca consolidar a Puebla como un referente nacional en desarrollo de proveedores mediante acciones enfocadas en la promoción industrial, la vinculación empresarial y la generación de oportunidades de negocio. Destacó que la Plataforma Puebla Cinco de Mayo permitirá localizar proveedores estratégicos, fortalecer la presencia de las empresas poblanas en nuevos mercados y facilitar su integración a cadenas productivas de mayor alcance.

Víctor Gabriel Chedraui señaló que la estrategia contempla cuatro componentes principales: la Plataforma Puebla Cinco de Mayo, el Programa Proveedores Destacados de Puebla, capacitación especializada para fortalecer la negociación comercial y el acceso a nuevos mercados, así como un convenio de coordinación y promoción entre gobierno e industria. Como parte de este esfuerzo, se formalizó un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), CANACINTRA Puebla y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM).

El titular de la dependencia explicó que las empresas participantes tendrán acceso a la cuarta edición de México’s Industry Supply Chain 2026, considerado el principal encuentro de vinculación industrial del país. El evento reúne a compradores y proveedores de sectores como manufactura, automotriz, electrodomésticos, energía, metalmecánica, tecnología, MRO y servicios industriales. Asimismo, destacó que para el periodo 2026-2027 se proyecta registrar y promover más de mil empresas poblanas dentro de la plataforma, además de vincularlas con oportunidades de negocio superiores a los 15 mil 700 millones de dólares.

En concordancia con la política económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal fortalece la vinculación entre proveedores locales y sectores estratégicos, con el objetivo de consolidar cadenas de valor más competitivas, generar empleos de calidad y promover un desarrollo con bienestar compartido.

Por su parte, el presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), René Mendoza Acosta, destacó que la organización ha vinculado durante 2026 un total de 2 mil 256 requerimientos reales de compra con un potencial superior a 15 mil 700 millones de dólares en oportunidades de negocio. Señaló que la Plataforma Puebla Cinco de Mayo permitirá conectar de manera permanente las capacidades productivas del estado con mercados nacionales e internacionales, además de otorgar visibilidad preferencial a las empresas participantes a través del Programa Proveedores Destacados de Puebla y de un pabellón especializado dentro de México’s Industry Supply Chain 2026.

Durante la presentación participaron la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho Ruiz; el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Prestadores de Servicios para la Industria, Eduardo Fernández; el presidente de CANACINTRA Puebla, Carlos Julián Sosa Spínola; y el presidente de CANACO Puebla, Héctor Landero Camacho, quienes respaldaron esta iniciativa enfocada en fortalecer el ecosistema industrial poblano, ampliar la promoción económica del estado y generar mayores oportunidades para las empresas locales.