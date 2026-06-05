Estos son los 21 estados en alerta por lluvias, granizo y tormentas eléctricas hoy viernes 5 de junio

EL HERALDO DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una onda de calor seguirá causando estragos en al menos 10 entidades

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 5 de junio se tiene previsto que prevalezcan las lluvias intensas en al menos 21 estados de la República Mexicana, las cuáles, podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas, así como caída de granizo, además, también se advirtió que una onda de calor mantendrá el ambiente muy caluroso en 10 entidades, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

En el pronóstico meteorológico general de este viernes 5 de junio se indica que una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, sobre el noroeste y norte de México, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, mantendrán un temporal de lluvias, por lo que se pronostican lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur); lluvias muy fuertes en Nuevo León (norte y sur), Michoacán (oeste y centro), Querétaro (norte), Tlaxcala y Guerrero (norte y centro); lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (centro y noreste), Coahuila (norte), Jalisco (sur y este), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Morelos, Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México y Tabasco (oeste y sur); intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit; y lluvias aisladas en Sonora, Sinaloa y Durango.

Para finalizar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (centro), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro).

Alertan por dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico

En su último reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del pacífico mexicano en los próximos días, por lo que se sugiere mantenerse atento a sus actualizaciones para estar atento a la evolución de los referidos sistemas.