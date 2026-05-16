Israel mata al líder del brazo armado de Hamás

Excélsior

Hamás, el grupo palestino que tiene desde hace casi 20 años un conflicto con Israel, sigue en el ojo del huracán, con simpatizantes y otras personas que lo ven como una organización terrorista.

En esta ocasión, Israel afirmó haber matado al jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, presentado como uno de los arquitectos de las masacres del 7 de octubre de 2023.

Desde que ese día más de mil 200 personas murieran del lado israelí a manos de combatientes de Hamás, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes llevan a cabo una campaña contra los líderes políticos y los comandantes militares de alto rango del grupo en Gaza y en toda la región.

El viernes 15 de mayo de 2026, las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Al Hadad y HOY sábado confirmaron su muerte.

“El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer [viernes], en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron.

Minutos después, dos responsables de Hamás confirmaron a AFP la muerte de su dirigente.

“Ezedin Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un departamento y un vehículo civil en Ciudad de Gaza”, dijo un alto cargo de Hamás.

Un integrante del brazo armado del movimiento corroboró el fallecimiento.

Al Hadad fue abatido junto a su esposa y su hija, según otra fuente de Hamás.

En fotografías de la AFP se ve a varias personas portando el cuerpo de Al Hadad envuelto en una bandera de Hamás, en una camilla desde las ruinas de un edificio. Luego fue llevado a una mezquita, donde se realizó una oración, antes de que sus allegados pasearan el féretro por las calles antes del entierro.

El ejército israelí lo acusa de ser “uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre” de 2023 y lo responsabiliza del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día.

Hamás tomó un total de 251 rehenes.

“Al Hadad dirigió el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás y se rodeó de rehenes en un intento de evitar que lo liquidaran”, afirma el ejército israelí.