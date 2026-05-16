Robert Lewandowski deja al Barcelona y sacude al futbol europeo tras 119 goles

Excelsior

El Barcelona dio a conocer este sábado la salida de Robert Lewandowski al final de la temporada, poniendo fin a una etapa que comenzó en 2022 como una apuesta de emergencia en medio de la reconstrucción económica y deportiva del club.

El delantero polaco, que cumplirá 38 años en agosto, llegó procedente delMunich a cambio de 45 millones de euros, en un momento donde Barcelona todavía intentaba recuperarse de la salida de Lionel Messi y atravesaba una de las crisis financieras más profundas de su historia reciente.

Lewandowski cierra su ciclo en Barcelona

Lewandowski anunció su despedida mediante un mensaje en redes sociales, donde aseguró que deja el club con la sensación de haber cumplido su objetivo.

Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de que la misión está cumplida”, escribió el atacante en Instagram.

Durante su paso por el conjunto azulgrana, el goleador disputó 191 partidos y marcó 119 goles. Además, colaboró en la conquista de tres títulos de liga y una Copa del Rey.

La presente temporada terminó marcando un cambio importante en su rol dentro del equipo. Bajo el mando de Hansi Flick, el atacante perdió protagonismo como titular fijo debido al crecimiento de futbolistas más dinámicos en ataque, especialmente Ferran Torres.

Lamine Yamal dedica mensaje a Lewandowski

Uno de los primeros jugadores en reaccionar a la salida del delantero fue Lamine Yamal, quien compartió vestidor y ofensiva con el polaco en los últimos años.

Gracias por todo, por tus goles, tu liderazgo y por creer en mí desde el primer día”, escribió Yamal. “Aprendí muchísimo de ti, dentro y fuera de la cancha. Siempre serás una leyenda”.

Lewandowski no reveló cuál será su próximo destino. En semanas recientes surgieron reportes que lo vinculan con la Juventus y también con ofertas procedentes de ligas fuera de Europa. Barcelona entra en otra transición.

La salida del delantero abre una nueva etapa para el Barcelona, que nuevamente deberá redefinir su ataque después de varios años dependiendo de la experiencia y capacidad goleadora del polaco.

El club catalán todavía disputará dos partidos más antes del cierre de la campaña. Recibirá al Real Betis Balompié y posteriormente visitará al Valencia en el último compromiso de la temporada.